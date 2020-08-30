"مرفق الكهرباء" يوضح أسباب خصم رصيد العداد مسبوق الدفع نهاية كل شهر.. فيديو

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، يوضح فيه سبب خصم مبلغ مالي من رصيد العداد مسبوق الدفع نهاية كل شهر بعد زيادة تساؤلات المواطنين عن سبب هذه الخصومات.

وأوضح الفيديو أن الرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للمنزلى نتيجة تطبيق الأسعار الجديدة وفرق استهلاك الشرائح، وهى كالآتى:

- خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن:

- يتم خصم 22 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 139 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 270 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.