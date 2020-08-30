اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:22 م
محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء إقبال كبير من المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إقبالاً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتم استقبال المواطنين الراغبين في جدية التصالح في مخالفات اليناء، واستمرار العمل بالمراكز والتسهيل على المواطنين الجادين في التصالح بالبناء لتقنين أوضاعهم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، موجهاً رؤساء المدن والمراكز بتفقد المراكز التكنولوجية والاستماع للمواطنين، مؤكداً أهمية استفادة المواطن الجاد من قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يحسن ويقنن من وضعه من خلال دفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح، وخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، وكذا بعد نسبة التخفيض التي تراوحت ما بين 25% لـ40%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بوعي أهالي كفر الشيخ، لرغبة المخالفين في التصالح مع الدولة، وتقنين وضعه، والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة له، في التصالح في المخالفات، ومستفيداً بنسبة التخفيض.


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

مرافق

تصالح

مخالفات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المحافظون يكشفون حزمة تسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاع مخالفاتهم.. تخفيض قيمة التصالح ومد فترات العمل طوال أيام الأسبوع.. تسليم المتقدمين شهادة لحين انتهاء التقييم.. الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.. صور

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:19 ص

المحافظون يكشفون كيف ساهمت أموال تقنين وضع اليد والمخالفات فى إقامة المشروعات.. إنشاء محاور مرورية بالشرقية ومشروعات على أراضى الدولة بمطوبس فى كفر الشيخ.. ومحافظ الدقهلية يشجع المواطنين بتخفيض 20٪ من سعر المتر

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:36 ص

محافظ كفرالشيخ: انتظام العمل طوال الأسبوع لاستلام طلبات التصالح بمخالفات البناء

السبت، 29 أغسطس 2020 10:48 م

محافظ كفر الشيخ: تطوير وتأهيل حدائق قناطر ادفينا وإقامة مشروعات على أراضى الدولة بمطوبس

السبت، 29 أغسطس 2020 10:24 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة