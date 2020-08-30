محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إقبالاً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتم استقبال المواطنين الراغبين في جدية التصالح في مخالفات اليناء، واستمرار العمل بالمراكز والتسهيل على المواطنين الجادين في التصالح بالبناء لتقنين أوضاعهم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، موجهاً رؤساء المدن والمراكز بتفقد المراكز التكنولوجية والاستماع للمواطنين، مؤكداً أهمية استفادة المواطن الجاد من قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يحسن ويقنن من وضعه من خلال دفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح، وخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، وكذا بعد نسبة التخفيض التي تراوحت ما بين 25% لـ40%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بوعي أهالي كفر الشيخ، لرغبة المخالفين في التصالح مع الدولة، وتقنين وضعه، والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة له، في التصالح في المخالفات، ومستفيداً بنسبة التخفيض.