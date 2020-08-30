محافظ القليوبية يفتتح اليوم عددا من المشروعات بشبين القناطر والخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

يفتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، عددا من المشروعات بشبين القناطر والخانكة، فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك فى إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومى.

وكان استكمل محافظ القليوبية افتتاح عدد من المشروعات الخدمية علي أرض المحافظة، في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومى، حيث قام المحافظ اليوم بافتتاح وتفقد ووضع حجر الأساس لعدد 13 مشروعا خدميا في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطب البيطرى.

وأكد المحافظ أن القليوبية من بين المحافظات التي لها نصيب كبير من تنفيذ المشروعات تخطي الـ35 مليار جنيه خلال الست سنوات الماضية، ونتج عن ذلك طفرة كبيرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما في مشروعات الصحة والتعليم والطرق والكباري والإسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحى.