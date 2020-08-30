محافظ الفيوم يبحث قضايا الطفولة والأمومة باجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

الفيوم - رباب الجالي

ترأس الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، الذى عُقد اليوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة.



حضر الاجتماع المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ثروت المحلاوى مساعد مدير أمن الفيوم، والدكتور ناصر مُسلّم المنسق المركزى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، والأستاذ صبرى عثمان مدير عام خط نجدة الطفل، والأستاذ محمد مصطفى مدير المتابعة بالمجلس، ومديرى مديريات التضامن الاجتماعي، والصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، والتنظيم والإدارة، والقوى العاملة، والأوقاف، وممثل عن الكنيسة، ومدير عام التأمين الصحي، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، وعميد كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم، ومدير إدارة التنمية، ومدير وحدة الحماية العامة للطفولة.



أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بضيوف المحافظة وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفولة، مؤكداً أن المحاور التنموية بالمحافظة لا يمكن تنفيذها دون تفعيل لجان حماية الطفل، والسيطرة على القضية السكانية.



ولفت "الأنصاري" إلى ضرورة تضافر كافة الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة، لدراسة ووضع الآليات اللازمة للتعامل مع بعض القضايا ذات الأهمية مثل التسرب من التعليم، والزواج المبكر، وصحة الأم والطفل، والمؤشرات السكانية، مؤكداً أن المسئولية تكاملية مشتركة بين جميع الجهات، مع ضرورة المتابعة الدورية كل 3 أشهر للوقوف على ما تم تحقيقه من نتائج.



من جهتها أعربت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، عن شكرها لمحافظ الفيوم على حفاوة الاستقبال والتفاعل المثمر فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفل على أرض المحافظة، موضحة أن المرجعية الاستراتيجية هى تحقيق منظور حقوقى تنموى للأمهات والأطفال المهمشين، ومواجهة التحديات المتعلقة بالخصائص السكانية، مؤكدة على ضرورة تضافر جميع الجهود فى التصدى لقضيتى عمالة الأطفال والهجرة غير الشرعية.



وأضافت، أنه تم خلال اليومين الماضيين من خلال الجولات الميدانية بمحافظة الفيوم، التعرف على بعض المشكلات التى تواجه عمل لجان حماية الطفولة، والوقوف على بعض المؤشرات بشأن قضايا زواج القاصرات، وعمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، وغيرها، لافتة إلى أن توجيهات القيادة السياسية دائماً ما تؤكد على التحول الرقمى والبحث عن أفكار إبداعية جديدة فى التعامل مع المشكلات.



وأعلنت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه سيتم خلال الاحتفال بعيد الطفولة القادم اختيار إحدى القرى لإعلانها صديقة للطفل، معربة عن أمنياتها بأن تكون جميع قرى محافظة الفيوم صديقة للطفل، وأوضحت أنه تم اختيار قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواى لتنفيذ مشروعات لتمكين الفتيات والمرأة، كما سيتم تنفيذ برامج لرفع مهارات طلاب المدرسة الفندقية.



خلال الاجتماع، استعرض المنسق المركزى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، المبادرات التى تم تنفيذها، وإنجازات اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم خلال الفترة الماضية، من خلال عملها بعدد 50 قرية من الأكثر احتياجاً بالمحافظة تشمل 15 قرية بمركز اطسا، و10 قرى بمركز طامية، و8 قرى بمركز يوسف الصديق، و7 قرى بمركز سنوس، و6 قرى بمركز أبشواي، و4 قرى بمركز الفيوم، مشيراً إلى أن الفيوم من أولى المحافظات التى قامت بتشكيل لجان لحماية الطفولة، كما استعرض المنسق المركزى خطط تنمية المهارات والأنشطة التى تم تنفيذها، وأعلن أنه تم مد فترة تنفيذ برنامج حماية الطفل حتى 30 مارس القادم، وهناك جهود لزيادة المدة حتى نهاية شهر يوليو القادم، مع إدخال قضايا جديدة مثل الهجرة غير الشرعية.



وأعلن المنسق المركزى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، قد رصدت 3041 بلاغاً خلال الفترة من يناير عام 2018 حتى اغسطس الجاري، تتعلق بقضايا انتهاكات الأطفال مثل الزواج المبكر والختان وغيرها، مشيراً إلى أنه من المخطط خلال الفترة القادمة تدريب لجان الحماية على آليات الرصد والمتابعة، وتطوير 5 مدارس منها مدرستين لذوى الهمم، وتنفيذ مشروعات مُدرّة للدخل، وتدريب 300 سيدة من 10 قرى ضمن القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة على إقامة مشروعات صغيرة وفقاً للاحتياجات الفعلية، فضلاً عن تطوير وتحديث المدرسة الفندقية.



وفى ختام الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على ضرورة التنسيق المتكامل وتضافر جهود مديرية التضامن الاجتماعي، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، فى تدريب السيدات بالقرى الأكثر احتياجاً وتقديم الخدمات بالقرى المستهدفة، لتنفيذ جميع الخطط بصورة متكاملة.

