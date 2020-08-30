محافظ الفيوم: رصدنا 67 ألف مخالفة بناء وتعاملنا مع 36 ألف حالة

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عن رصد 67 ألف حالة مخالفة بناء وتم التعامل مع 36 ألف حالة، مؤكداً أن هناك إقبالا من المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء، مشيرا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أن طلبات المواطنين للتصالح تتخطى 65%، وتم الانتهاء من أكثر من 100 طلب تصالح، مؤكدا أنه قبل 30 سبتمبر سيجرى الانتهاء من هذا الملف.



وكان الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، قال إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، كانت تدور حول المشهد العمرانى والتشوهات التى طالته وباتت واضحة للجميع، وتابع: "سيتم التعامل معه بمنتهى القوة والحزم والانتهاء من هذا المشهد بوجه السرعة، حتى يكون هناك تخطيط عمرانى يراعى الأجيال القادمة.



وأضاف الأنصارى أن المحافظة تعمل وفق خطة زمنية للقضاء تماماً على كافة مظاهر مخالفات البناء، وتابع: "اللى هيفكر يعمل مخالفة جديدة سيتم التعامل معه بمنتى القوة والحزم".



ولفت محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة فى تقنين أراضى وضع اليد، وتابع: "الحالات غير الجادة يتم استرداد الأرض منه بما عليها مهما كان، لأنه لم ينه إثبات ملكيته.. وهذا لا رجعة فيه"، مشيراً إلى وجود تنسيق أمنى فى مواجهة مخالفات البناء واسترداد ممتلكات الدولة، كون ذلك من مصلحة الأجيال القادمة ويصب فى صالح الدولة المصرية.