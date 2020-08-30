اليوم السابع
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محافظ أسوان لأسرة طفل العجانة : حق محمد لن يضيع وتحسن ملحوظ فى حالته

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:09 م
محافظ أسوان لأسرة طفل العجانة : حق محمد لن يضيع وتحسن ملحوظ فى حالته محافظ أسوان بجوار الطفل محمد
أسوان – عبد الله صلاح

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زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الطفل محمد مصطفى 15 سنة بقسم العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصى للإطمئنان على حالته الصحية حيث كان قد أصيب الطفل محمد إثر تعرضه لحادث إلقاءه بعجان الفرن الذى يعمل به إثر مشاده بينه وبين أحد العاملين بالفرن.

وأثناء زيارته للطفل في حضور أسرته أكد اللواء أشرف عطية أن حق محمد لن يضيع حيث أنه سيتم محاسبة المخطئ مهما كان وخاصة أنه يتابع شخصياً سير التحقيقات الجارية، لافتاً إلى أنه تم عمل كونسلتوا من المتخصصين والإستشاريين لإتخاذ القرارات اللازمة حيث أشارت التقارير الطبية إلى وجود تحسن ملحوظ فى حركة الزراعين مع وصول الإحساس لأصابع الإبهام، بجانب علاجه من قرحة الفراش، بالإضافة إلى أنه سيتم تحويله لغرفة مستقلة بمرافق فى حالة استمرار هذا التحسن مع البدء فى تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى.

وأضاف أشرف عطية بأن هناك متابعة يومية لحالة الطفل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للإطمئنان على إستكمال البرنامج العلاجى له، مشيراً إلى أنه تم توفير كافة التسهيلات لأسرة الطفل خلال فترة علاجه بالقاهرة من خلال تحمل المحافظة لتكلفة إقامه والدته بالقرب من المستشفى.

والجدير بالذكر بأنه أثناء زيارة محافظ أسوان للطفل محمد مصطفى بمستشفى أسوان الجامعى فى 19 أغسطس الماضى قام بإجراء إتصال تليفونى بوزيرة الصحه والتى وافقت على طلب المحافظ بسفر محمد للقاهرة بالطائرة بعد إتخاذ كافة الإجراءات الطبية لتأمين وصوله بسلام من خلال مرافقة طاقم طبى متخصص .

 

محافظ أسوان (1)
 

 

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محافظ أسوان (4)
 

 

محافظ أسوان (5)
 

 


أخبار مصرية

محافظه اسوان

طفل العجانه

وزاره الصحه

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