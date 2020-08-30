"لا للديكتاتورية".. المظاهرات تجتاح أوروبا مجددا ضد قيود كورونا.. فيديو وصور

كتبت ـ فاطمة شوقى

خرج آلاف المتظاهرين ضد ارتداء الكمامات والإجراءات التقييدية ضد فيروس كورونا إلى الشوارع أمس السبت في عدة مدن بأوروبا، والعديد من الدول رافعة شعار "لا للديكتاتورية الصحية" و"دعوا أطفالنا يتنفسون".

وفى لندن، تجمع ألف متظاهر في ميدان ترافالجار ، طالبوا بـ "إنهاء الاستبداد الطبي"، وتظاهر ألف شخص آخر في مدينة زيورخ السويسرية، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.

أما فى باريس، تظاهر 200 إلى 300 شخص ضد الطبيعة الإلزامية للكمامات، وحضرت الاحتجاجات صوفي ، وهي امرأة باريسية في الخمسينيات من عمرها ، للتظاهر "لصالح حرية الاختيار" وقالت: "أنا مواطنة تعارض إجراءات القتل التي ليس لها أي مبرر طبي".

وسجلت فرنسا يوم الجمعة الماضي 7379 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ، وهو أعلى رقم منذ بداية أبريل ، وزيادة هائلة قبل أيام فقط من عودة ملايين الأطفال إلى المدرسة لأول مرة منذ مارس.



مظاهرات ضد كورونا

وفي برلين أوقفت الشرطة مظاهرة شارك فيها نحو 20 ألف شخص أمس السبت، بسبب عدم احترام القواعد الأمنية التي تطالب بها الحكومة.

وأفادت الشرطة، أن المتظاهرين "فشلوا في الالتزام بالحد الأدنى من مسافات الآمان على الرغم من المطالب المتكررة" من قوات الأمن ، والتي بررت أنه "لا يوجد أي احتمال آخر سوى حل التظاهرة" التي بدأت في الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش في بوابة براندنبورج.

وعقب إعلان الشرطة ، ظل العديد من المتظاهرين في مكان الحادث، جالسين على الأرض في منتصف الطريق، وهم يهتفون "مقاومة" أو "نحن الشعب" ، وهو شعار استخدم أصلاً في الاحتجاجات ضد النظام الشيوعي في ألمانيا، وواصل العديد منهم التظاهر ، وقامت إحدى المجموعات بإلقاء الحجارة والزجاجات على قوات الأمن، واعتقلت قوات الأمن الألمانية حوالي 300 متظاهر.



مظاهرات فى اوروبا

قال رئيس الداخلية في برلين ، أندرياس جيزل ، إن حوالي 200 شخص تم اعتقالهم بالقرب من السفارة الروسية ، لكن تم إطلاق سراح معظمهم بالفعل.

ومنذ الساعات الأولى ، تجمع الناس من جميع الأعمار ، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال. "يجب أن تذهب ميركل" ، كانت إحدى الصيحات التي كثيرا ما كانت تنبعث من هذا الحشد.



مظاهرات باوروبا

تم تنفيذ هذا الاحتجاج في سياق القلق المتزايد بين الرأي العام الألماني بسبب القيود المفروضة ضد الوباء ، على الرغم من حقيقة أنها لم تكن شديدة القسوة كما هو الحال في إسبانيا أو إيطاليا ، الدول الأكثر تضررًا من فيروس كورونا .

مثل العديد من الدول الأوروبية ، تواجه ألمانيا تفشي الوباء في الأسابيع الأخيرة ، حيث يتم الإبلاغ عن 1500 حالة جديدة كل يوم في المتوسط.

وكانت إسبانيا أيضا تظاهرات من قبل ضد ارتداء الكمامة وقيود كورونا الجديدة ، وطالبت تلك الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز واطلقوا عليها "الحكومة القاتلة".