اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 10:25 م
خالد صلاح
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كورونا تسجل 848 ألف وفاة على مستوى العالم

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:57 م
كورونا تسجل 848 ألف وفاة على مستوى العالم تفشى كورونا بين سكان دول العالم
أ.ش.أ

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قفزت أعداد حالات الإصابة المُسجلة بفيروس كورونا اليوم الأحد، على مستوى العالم لتصل إلى 25 مليون شخص، في ظل مخاوف من دخول العالم الموجة الثانية من الجائحة، خاصة بسبب الزيادة المُطردة في أعداد الإصابة اليومية في الهند خلال الأيام الماضية.

وأظهر موقع "وورلد ميترز" المتتبع لتطورات الفيروس التاجي احتلال الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بمقدار 6 ملايين و151 ألف مُصاب، فيما شهدت الهند زيادة مُطردة في عدد الإصابات اليومية لتتجاوز الرقم القياسي اليومي الذي سجلته الولايات المُتحدة سابقًا في يوم واحد والذي بلغ آنذاك 77299 مٌصاب، لتُسجل الهند 78761 إصابة في اليوم.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية صرحت سابقًا بأن العدد الرسمي لحالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا يزيد الآن عن خمس أضعاف حالات الإنفلونزا الحادة المسجلة سنويًا.

وبلغت وفيات الفيروس التاجي حتى الآن 848500 حالة وفاة على مستوى العالم، لتتخطى بذلك وفيات كورونا الحد الأقصى لمعدلات وفيات حالات الإنفلونزا الحادة التي تتراوح سنويًا بين 290 ألفًا حتى 650 ألفًا.

وجاءت الهند في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات المُسجلة والتي بلغت 3 ملايين و613 ألف مُصاب، لتلي البرازيل التي بلغت عدد إصاباتها المُسجلة 3 ملايين و846 ألف مُصاب.


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