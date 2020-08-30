رام الله (أ ش أ)

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهيئات الأممية المختصة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاى ميلادينوف، بسرعة التحرك لحل مشكلة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على منع سفر وتنقل الأسر الفلسطينية التي لديها مواليد جدد.

وأدان الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - قرار سلطات الاحتلال، بمنع عائلة فلسطينية من السفر إلى شيكاغ اليوم الأحد، بحجة أن ابنها الأصغر غير مسجّل في هوية الأب، علما بأن الأب قام بتسجيل طفله في هويته بعد أسبوع واحد من ولادته، ما اضطر جميع أفراد العائلة للرجوع وعدم السفر.