اليوم السابع
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فصل الكهرباء عن محطة محولات سملا فى قطور ساعتين اليوم لإجراء الصيانة

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:00 ص
فصل الكهرباء عن محطة محولات سملا فى قطور ساعتين اليوم لإجراء الصيانة محول كهرباء -أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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صرحت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات سملا بقطور اليوم الأحد الموافق 30 /8 /2020، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية .

وأكدت أمانى أن الأماكن التى تتأثر بالفصل هى مدينة قطور والقرى والعزب التابعة للمدينة، وهى " قرى دماط - تلبنت - بوريك- عطف أبو جندى - منشأة الجنيدى - كفر العراقى - شبرابلوله - سعدون - شبرانباص - سجين - كفر بلضم - سملا - كوم على - أبشواى الملق - بلتاج - محله مسير - العمة الريانيه - أميوط - نشيل - خباطة - صرد - العتوات - الشين، والعزب وتوابعها، مضرب الأرز - محطة الصرف الصحى بقطور" .

وتهيب المحافظة بالمواطنين قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة .

 


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