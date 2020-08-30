اليوم السابع
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فريق طبى إيطالى ينجح فى إجراء 6 عمليات زراعة أعضاء لأطفال خلال أسبوع

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:36 م
فريق طبى إيطالى ينجح فى إجراء 6 عمليات زراعة أعضاء لأطفال خلال أسبوع عمليات بإيطاليا
كتبت فاطمة شوقى

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قالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن فريق طبي في مستشفى الأطفال Bambino Gesù في العاصمة الايطالية روما نجح في إجراء 6 عمليات زراعة أعضاء في الفترة بين 19 و 24 أغسطس الجاري.

وقام الفريق الطبي الذي يضم أكثر من 50 شخصًا بما في ذلك أطباء وممرضات وعاملين صحيين وفنيين ب 4 عمليات زرع كبد وكليتين من متبرعين متوفين إلى 5 مرضى على قائمة الانتظار. جميع المرضى الآن في حالة جيدة.

تم إجراء ثلاث عمليات زراعة كبد من 3 متبرعين مختلفين لثلاثة أطفال، وهم فتاة تبلغ من العمر 11 شهرًا تعاني من رتق القناة الصفراوية في قائمة انتظار منذ 40 يومًا، وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصاب بورم كبدي ينتظر منذ 8 أيام وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات يعاني من رتق القناة الصفراوية.

كما أجريت عملية زرع كبد وكلى لصبي يبلغ من العمر 21 عامًا كان يعاني من وجود حمض الميثل مالونيك (مرض أيضي خطير) على قائمة الانتظار منذ 10 أشهر، بينما تم زرع الكلية الأخرى لدى طفل يبلغ 12 عامًا مصابًا بتشوه في المسالك البولية.

كما نجح مركز زراعة الأعضاء الجراحي في قطانية، أكبر مدن جزيرة صقلية، بالتعاون مع مستشفى كانيزارو في إجراء أول عملية زراعة للرحم في إيطاليا، وأجرى هذه العملية الدقيقة فريق من الاساتذة الأطباء، وهم بير فرانشيسكو وماسيميليانو فيرو وباولو سكولو وجوزيبي سيبيليا، على مريضة تبلغ من العمر 30 عاما، كانت تسعى لزرع رحم.

وأوضحت الوكالة أن المرأة التى تبلغ 30 عاما ولدت فى الأساس بدون رحم بسبب متلازمة نادرو، ولذلك فقد تم إجراء عملية دقيقة وفريدة من نوعها فى مركز زراعة الأعضاء فى بوليكلينيكو بصقلية بالتعاون مع المركز الطبى العام.

 

 


إيطاليا

زراعة اعضاء

زراعة كبد

أطباء إيطاليا

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