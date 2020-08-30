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طلاب كلية التكنولوجيا بجامعة حلوان يصممون مشروعا لترشيد استهلاك المياه

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:26 م
طلاب كلية التكنولوجيا بجامعة حلوان يصممون مشروعا لترشيد استهلاك المياه مشروع للتحكم في ترشيد استهلاك المياه
كتب ـ محمد صبحى

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نجح طلاب قــســـم تكنولوجيا الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان من خلال مشروع التخرج  فى التحكم بترشيد استهلاك المياه عن طريق الأردوينو، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور صبرى علام عميد الكلية.
 
يأتي ذلك فى ظل جهود الدولة لترشيد الموارد المائية وانطلاقا من اختلاف احتياجات النباتات والمحاصيل الزراعية للمياه طبقًا لطبيعة النبات والظروف المحيطة به. ومن أجل تحقيق أعلي ربحية، حيث تعمل أنظمة الري الحديثة أوتوماتيكياً لتلبية احتياجات النباتات ما من شأنه ترشيد استخدام المياه. 
 
ويقدم هذا المشروع نموذجًا عمليا لنظام ري أوتوماتيكي للزراعة في صوب زراعية من أجل توفير البيئة المناسبة للنباتات، ويتكون المشروع من جزئين أساسين: 
 
الأول هو جزء التحكم الرئيسي الموجود داخل الصوبة، والثاني هو جزء التحكم عن طريق أجهزة المحمول الحديثة.  
 
ومن خلال هذا المشروع تستخدم حساسات لقياس رطوبة التربة ودرحة حرارة ورطوبة الجو لتحديد الإجراءات والقرارات المطلوبة للتحكم في المضخات والمراوح الموجودة داخل الصوبة، ويتم التحكم عن طريق الموبايل بالربط بينه وبين لوحة الأردوينو (لوحة إلكترونية مفتوحة المصدر، قابلة للبرمجة) باستخدام شريحة بلوتوث وتتحول شاشة الموبايل لعرض قراءات الحساسات وحالات تشغيل المضخات. وتم اضافة جزء التحكم اليدوي وذلك فقط في حالة تلف/تعطل نظام التحكم الأوتوماتيكي لضمان استمرارية تشغيل العناصر داخل الصوبة.
 
ويشرف على المشروع والدكتور حسام حجازي، والدكتور  دينا مراد، والدكتور  حلمي عواد، ويتكون فريق عمل البرنامج من خالد محمد شكر، حامد صبحي حامد قائدى الفريق، هبة محمود، إبراهيم سامي، أمل عصام، محمد أحمد، إبراهيم طلعت، أحمد عيد، أحمد سعيد، اسلام محمد، أنغام خالد، علاء كمال.
 
 

جامعة حلوان

كليه التكنولوجيا بجامعة حلوان

كلية التكنولوجيا

اخبار مصر اليوم

ترشيد استهلاك المياه

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