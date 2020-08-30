طالب بهندسة سوهاج يفوز بالمركز الأول فى مسابقة الثقافة الرياضية للجامعات

سوهاج ـ محمود مقبول

فاز أحمد عاطف محمد الطالب بكلية الهندسة جامعة سوهاج بالمركز الأول في مسابقة الثقافة الرياضية التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ضمن فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد العليا، والمقامة بمناسبة ذكرى احتفالات ثورة 30 يونيه تحت شعار "الرياضة سماتنا.. حتي لو جوا بيتنا" .

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم ، رئيس الجامعة، معرباً عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة لتحقيقهم مراكز متقدمة علي مستوي الجامعات في مختلف الأنشطة الطلابية، واصرارهم علي الظهور بالشكل اللائق باسم ومكانة الجامعة تمثيله، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتقدم.

وقال صبري محمود مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، أن مسابقة الثقافة الرياضية استمرت لمدة أسبوعين وانقسمت إلى 3 مراحل، حيث تمثلت المرحلة الأولى في استمارة MCQ تشمل 30 سؤال في المعلومات العامة الرياضية، ويشترط اجتيازها الحصول على 28 نقطة من أجل التأهل للتصفيات، مضيفاً أن المرحلة الثانية تضمنت استمارة من 40 سؤال رياضي على المستوى المحلي والعالمي والأولمبي، ويشترط اجتيازها الحصول على 35 نقطة خلال 10 دقائق مم من أجل التأهل لمرحلة المواجهات المباشرة عبر تطبيق زووم .

وأوضح الخطيب محمد ، اخصائي النشاط الرياضي، أن الطالب أحمد عاطف ، نجح في اجتياز كل مراحل المسابقة، وقد تأهل للمرحلة الثالثة بمشاركة 52 طالب من 18 جامعة، لافتاً إلى أنه استطاع الإجابة علي 40 سؤال خلال دقيقه وثانية واحدة فقط.