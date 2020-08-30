ضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف.. 2 فى الحنطور و1 على الجمل.. إنفو جراف

كتبت ـ آمال رسلان

مع بداية فتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف مرة أخرى للجمهور بداية استئناف أنشطة السياحة الثقافية فى الأول من سبتمبر 2020، أكدت وزارة السياحة والآثار على ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها الوزارة لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

وفى هذا السياق، يقدم "اليوم السابع" لجمهور القراء ضوابط زيارة أى موقع أثرى.

خفض الإشغالات فى كافة المرافق لـ50%.

2 راكب فى الحنطور وراكب واحد للجمال والخيول.

تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يومياً قبل فتحها.

قياس درجة حرارة العاملين والزائرين

إخطار وزارة الصحة بأى حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

وضع ملصقات أرضية لتحقيق التباعد الاجتماعى.

توفير أدوات وقاية شخصية لجميع العاملين.

الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل

عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

توعية العاملين بالتدابير الوقائية لمنع الإصابة فيما بينهم.

عدم تجاوز الفوج السياحي لـ25 فرداً لحين إشعار آخر.

التزام المرشد السياحي بالشرح عبر السماعات وتعقيمها عقب كل استخدام.

تحقيق التباعد أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية.

200 زائر/ ساعة بالمتحف المصري بالتحرير

100 زائر/ الساعة بالمتاحف الأخرى.

من 10 إلى 15 زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل بحسب مساحة الأثر.



























