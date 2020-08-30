ضبط صاحبة مقطع فيديو على مواقع التواصل تلقى مخلفات من لنش بالنيل

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط المسطحات المائية ، من ضبط سيدة ظهرت بمقطع فيديو وهى تلقى مخالفات داخل مياه نهر النيل من فوق متن لنش .

وقد تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لكافة السلوكيات السلبية ، ومن أبرزها مظاهر التعدى على البيئة بما يؤثر على الصحة العامة ، وفى ضوء تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء كمية كبيرة من المخلفات من على متن "لنش" بنهر النيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .

فقد توصلت جهود تحريات إدارة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن الدقهلية ، إلى أن اللنش الوارد بالفيديو ملك (إحدى السيدات – مقيمة ببندر طلخا بالدقهلية ) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اللنش ومالكته ، وبمواجهتها أيدت مضمون ما جاء بالفيديو وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.