اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 05:00 م
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ضبط صاحبة مقطع فيديو على مواقع التواصل تلقى مخلفات من لنش بالنيل

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:42 م
ضبط صاحبة مقطع فيديو على مواقع التواصل تلقى مخلفات من لنش بالنيل ضبط متهم - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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تمكن ضباط المسطحات المائية ، من ضبط سيدة ظهرت بمقطع فيديو وهى تلقى مخالفات داخل مياه نهر النيل من فوق متن لنش .

وقد تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لكافة السلوكيات السلبية ، ومن أبرزها مظاهر التعدى على البيئة بما يؤثر على الصحة العامة ، وفى ضوء تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء كمية كبيرة من المخلفات من على متن "لنش" بنهر النيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .

فقد توصلت جهود تحريات إدارة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن الدقهلية ، إلى أن اللنش الوارد بالفيديو ملك (إحدى السيدات – مقيمة ببندر طلخا بالدقهلية ) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اللنش ومالكته ، وبمواجهتها أيدت مضمون ما جاء بالفيديو وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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