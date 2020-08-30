اليوم السابع
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صور وفيديو للحظة حرق المصحف الشريف بمدينة مالمو السويدية على يد متطرف

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:57 ص
صور وفيديو للحظة حرق المصحف الشريف بمدينة مالمو السويدية على يد متطرف متطرف يحرق نسخة من القرآن
كتب محمد سعودي

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حالة من الغضب اجتاحت السويد بعدما أقدم متطرف على حرق نسخة من القرآن فى السويد، ما أثار احتجاجات عنيفة من قبل المسلمين تعبيرا عن غضبهم الشديد لحرق المصحف.

وتداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لحظة قيام متطرف حرق نسخة من القرآن بعد وضعها على الأرض، الأمر الذى أدى إلى خروج مظاهرات حاشدة احتجاجات على هذه الأفعال المناهضة للإسلام، كما تداول البعض صورا ترصد الاحتجاجات العنيفة، فيما قال متحدث باسم الشرطة، أن المحتجين رشقوا رجال الشرطة بكل ما طالته أيديهم كما أُضرمت النار فى إطارات سيارات.

 

 

متطرف يحرق مصحف في السويد

 

متطرف يحرق مصحف في السويد

 

وفى وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الشرطة السويدية باتريك فورس، أن المتظاهرين المرتبطين بالحزب اليمينى المتطرف الدنماركى "سترام كورس"، هم فى الأصل السبب فى أعمال العنف وحرق نسخة من القرآن، حيث كانوا يعملون فى منطقة صناعية فى مالمو التى كانت مسرحا للأحداث كحرق المصحف، والاحتجاجات العنيفة". كما يظهر مقطع فيديو نُشر فى وسائل الإعلام، عدة أشخاص يركلون مصحفًا، دون معرفة ما إذا كان هو نفس الكتاب الذى تم حرقه.

 

حرق القران في السويد

 

حرق القران في السويد

 

حرق نسخة من القران في السويد
حرق نسخة من القران في السويد

 

وكانت السلطات السويدية قد منعت السياسى الدنماركى، راسموس بالودان، زعيم حزب متشدد مناهض للإسلام، من دخول السويد لعقد اجتماع فى مالمو. وكان من المقرر أن يسافر راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" الدانماركى اليمينى المتطرف المناهض للهجرة، إلى مالمو لإلقاء خطاب خلال حادثة إحراق المصحف، التى أقيمت وقت صلاة الجمعة.

 

واندلعت احتجاجات عنيفة فى مدينة مالمو السويدية، مساء الجمعة، بعد حرق نسخة من القرآن فى الآونة الأخيرة، فيما قالت الشرطة السويدية إنه تجمع ما لا يقل عن 300 شخص للاحتجاج على أنشطة مناهضة للإسلام.


مالمو

السويد

المسلمين في السويد

حرق المصحف في السويد

مظاهرات في مالمو

حرق نسخة مصحف

حرق نسخة من القران

الشرطة السويدية

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