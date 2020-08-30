صور.. وزيرة الصحة تزور مقر الوحدة الصحية بالحبيل فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الأقصر، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث بدأت جولاتها بزيارة مقر الوحدة الصحية بالحبيل والتى تم الانتهاء منها مؤخراً لتشغيلها ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتابع وزيرة الصحة التجهيزات النهائية فى الوحدات الصحية التى تم بدء أعمال تسلمها مؤخراً، حيث تم الانتهاء من تجهيزات عدد من تلك الوحدات، وتسليمها رسمياً، وشملت ما يلى: (مركز طب الأسرة بالطود – مركز طب الأسرة بمنشأة العمارى – وحدة طب الأسرة بمنشأة العمارى – وحدة طب الأسرة بنجع البركة – وحدة طب الأسرة بمنشية النوبة – وحدة طب الأسرة بالعديسات قبلى – وحدة طب الأسرة بالمريس – وحدة طب أسرة آل عثمان – وحدة طب الأسرة بالحبيل).

وتأتى زيارة الوزيرة فى إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، ومتابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتى بدأت أول أكتوبر الماضي، و من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة الجارى تطويرها بالمحافظة، وتعقد الوزيرة اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة، لافتا إلى أن الزيارة تتضمن متابعة خطة الوزارة للتصدى لفيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.

جولة وزيرة الصحة بمقر الوحدة الصحية بالحبيل