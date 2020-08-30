صور.. تموين الأقصر تضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية وتحرير 5 محاضر متنوعة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملة ضمت كل من جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وشربف سعد المفتشان بالمديرية، وذلك لمراقبة الأسواق والأسعار ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية بدائرة مدينة الأقصر.

وأسفرت مجهودات تلك الحملة عن ضبط 850 كيلو جرام لحوم ودواجن ومصنعاتها منتهية الصلاحية قبل تداولها بالاسواق والمطاعم والمستهلكين، وتحرر محضر 7825 ضد "م.ا.ا"، وتم تحرير 5 محاضر عدم الإلتزام بالإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، أنه خلال الفترة الماضية صرف سلع تموينية بمبلغ 37.9 مليون جنيه بنسبة 80.1 % من إجمالى الدعم المقرر لمواطنى المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بالمحافظة بمبلغ 1.53 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو ل 74077 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 52.3 مليون رغيف بلدى مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومى قدره 2.61 مليون رغيف / يوم.

كما تم صرف كمية قدرها 2816.270 طن دقيق بلدى مدعم بالبطاقات التموينية من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين بالمحافظة، ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأنشطة التموينية بمحافظة الأقصر، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 18 حتى 20 اغسطس 2020 تم صرف 8.1 مليون رغيف خبز بلدى بالبطاقات التموينية بعد تطبيق المواصفات والاوزان الجديدة للخبز البلدى وتتم المتابعة اليومية للمخابز واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.



تموين الأقصر تضبط 850 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية



تموين الأقصر تضبط 850 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية