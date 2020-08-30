سقوط صاروخى كاتيوشا قرب مطار بغداد

(رويترز)

ذكر الجيش العراقى، أن صاروخى كاتيوشا سقطا قرب مطار بغداد، اليوم الأحد، لكنهما لم يسفرا عن سقوط مصابين، وذلك فى ثالث هجوم من نوعه على مواقع مهمة بالعاصمة خلال أيام.

وسقط صاروخ أمس السبت بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين فى بغداد التى تضم أبنية حكومية وبعثات أجنبية، وسقطت ثلاثة صواريخ بنفس المنطقة يوم الخميس. ولم يسفر الهجومان أيضا عن سقوط مصابين.

وتلقى واشنطن باللوم فى مثل هذه الهجمات على فصائل مدعومة من إيران، ولم تعلق طهران مباشرة على الهجمات، ويحاول العراق، وهو مسرح أعمال عنف ناجمة عن التوتر الأمريكى الإيراني، تجنب الانجرار إلى أى مواجهة إقليمية كبرى.

وكاد الشرق الأوسط ينزلق إلى أتون حرب شاملة فى يناير، بعد ضربة أمريكية بطائرة مسيرة أودت بحياة القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى والقيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس فى مطار بغداد، وتوعدت فصائل متحالفة مع إيران بالانتقام لمقتلهما.