سر الكاساتا.. حلوى إيطالية ميعرفهاش غير البورسعيدية (فيديو)

تقرير عزوز الديب

تتميز محافظة بورسعيد بعدد من الاكلات عن باقى المحافظات المصرية كاللأسماك والبحريات كما تشتهر فيها حلوى يأتى إليها المغتربين من شتى أنحاء مصر لطعمها اللذيذ وسعرها الرخيص ألا وهى الكاساتا.

قال الحج أشرف سلسبيلا صاحب محل ايس كريم وكاساتا فى بورسعيد ان مهنة الكاسات توارثها الأباء والاجداد وهى إيطالية الصنع بمزاق مصرى 100% ورخيصة السعر

وأضاف أشرف أنها مصنوعة من عددة اطعمه مثل آيس كريم بداخله قشطة بالمكسرات توضع فى قالب وتقسم 6 قطع من الكاساتا وقطعة الكاساتا الواحدة منها تكفى فرد، مشيرا إلى أن سعر الواحدة 10 جنيهات فهي فى متناول الجميع كونها إحدى الحلويات الشعبية التى تتميز بها بورسعيد.