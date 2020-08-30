رويترز تكشف عن عبور طائرة إسرائيلية تقل مساعدى نتنياهو وترامب إلى الإمارات غدا أجواء السعودية

رويترز

ذكرت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها أن طائرة إسرائيلية ، ستقل مساعدى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ومساعدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى دولة الإمارات العربية غدا الاثنين، وأن الطائرة قد تعبر المجال الجوى السعودى لأول مرة تعبر طائرة خارجة من إسرائيل الأجواء السعودية.

ومن المقرر أن تقل طائرة شركة العال الإسرائيلية الوفدين إلى أبوظبي لإجراء محادثات بهدف وضع اللمسات النهائية على اتفاق يؤسس لعلاقات مباشرة بين الإمارات وإسرائيل.

ونقلت رزيترز أنه عندما سئل عما إذا كانت الطائرة ستعبر أجواء السعودية حتى يتسنى لها قطع الرحلة في ثلاث ساعات و20 دقيقة، رد المصدر بالإيجاب، وطلب المصدر عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته لحين صدور إعلان رسمي، وسيكون هذا أول إقرار علني بدخول طائرة إسرائيلية رسمية المجال الجوي السعودى.

ونقلت قناة سكاى نيوز عربية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قال اليوم ، الأحد، فى مؤتمر صحفى ، إن بلاده ستشهد تبادلا تجاريا وسياحيا واسعا مع الإمارات، بينما أشاد مسؤولون أمريكان بمعاهدة السلام "التاريخية" مع الإمارات، كما حث دول عربية أخرى على بناء العلاقات مع إسرائيل من أجل مستقبل أفضل للمنطقة.

وقال نتانياهو خلال المؤتمر الذى جمعه بكبير مساعدى الرئيس الأمريكى، جاريد كوشنير، ومستشار الأمن القومى الأمريكى، روبرت أوبراين، إن السلام مع الإمارات خطوة تمهّد لمعاهدات مع دول أخرى في المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "هناك عدة محادثات مباشرة وغير معلنة مع القادة العرب والمسلمين لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل".

وأعرب نتنياهو عن سعادته بالعلاقات التي تم إرساؤها مع الإمارات. وقال "الخطوة التي قامت بها الإمارات هي خطوة للسلام، لقد حان الوقت لإلغاء هذه المقاطعة لتحقيق السلام مع إسرائيل، ولتحقيق السلام علينا القيام بمثل هذه الخطوات".

وتابع قائلا "يجب أن تكون الدول العربية على استعداد لتبني علاقات اعتيادية مع إسرائيل، إذا ما أردنا تحقيق السلام المتقدم".

ومن ناحيته، وصف مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين، معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، "بالخطوة التاريخية".

وأكد أوبراين خلال المؤتمر الصحفي، أن اتفاق الإمارات وإسرائيل "ستكون له انعكاساته الإيجابية على كل الشرق الأوسط"، وشدد أوبراين على أن "إسرائيل وافقت على وقف ضم أجزاء من الضفة الغربية".

وقال مستشار الرئيس الأمريكى، جاريد كوشنر: "معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ستغير مجرى الأمور في المنطقة.. سنستمر في العمل لتحقيق السلام بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة".

وبشأن الملف الإيراني، جدد رئيس وزراء إسرائيل موقف بلاده الثابت بعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي"، وقال نتانياهو "أدعو كل دول العالم لدعم الموقف الأميركي في رفض العدوان الإيرانى".