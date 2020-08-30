اليوم السابع
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رئيس مجلس السيادة السودانى يشارك فى توقيع اتفاق السلام فى جوبا

الأحد، 30 أغسطس 2020 07:15 م
رئيس مجلس السيادة السودانى يشارك فى توقيع اتفاق السلام فى جوبا الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
أ.ش.أ

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أعلن فيصل محمد صالح المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، سيصل إلى جوبا غدا؛ للمشاركة في احتفال التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية).

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن وزير الإعلام السوداني قوله، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في جوبا، إنه سيتم تكريم فريق الوساطة في مفاوضات السلام، الذي يسر التفاوض في جنوب السودان، خلال احتفال يُعد له في الخرطوم.

وأضاف أن فريق الوساطة قام أيضا بجولات مكوكية بين الخرطوم وجوبا، لتقريب وجهات النظر وصولا إلى هذه المرحلة، معربا عن تقدير وشكر حكومة السودان للوساطة.

من جانبه، قال رئيس فريق الوساطة مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك، إن جنوب السودان استعدت بالكامل لانطلاق الاحتفالات يوم غد، مضيفا: "الآن تحقق الحلم بالوصول للسلام، وناقشنا من خلال جلسات طويلة مع كل الأطراف قضية الحرب والسلام".

وأوضح أنه يتبقى فقط ملف "الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو"، الذي ما زال طاقمه موجودا في جوبا، ومتمسك بمنبرها للوصول إلى سلام.


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