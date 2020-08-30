اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 11:55 م
خالد صلاح
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رئيس غانا: إعادة فتح الحدود الجوية الدولية فى أول سبتمبر

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:55 م
رئيس غانا: إعادة فتح الحدود الجوية الدولية فى أول سبتمبر نانا أكوفو أدو الرئيس الغانى
أكرا (رويترز)

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قال الرئيس الغانى نانا أكوفو أدو، فى كلمة للأمة اليوم الأحد إن بلاده ستعيد فتح الحدود الجوية أمام السفر الدولى اعتبارا من أول سبتمبر أيلول بعد إغلاقها فى مارس آذار للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وأضاف الرئيس أن الحدود البرية والبحرية ستظل مغلقة.

 

 


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فتح الحدود الجوية الدولية

سبتمبر

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