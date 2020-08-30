رئيس غانا: إعادة فتح الحدود الجوية الدولية فى أول سبتمبر

أكرا (رويترز)

قال الرئيس الغانى نانا أكوفو أدو، فى كلمة للأمة اليوم الأحد إن بلاده ستعيد فتح الحدود الجوية أمام السفر الدولى اعتبارا من أول سبتمبر أيلول بعد إغلاقها فى مارس آذار للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس أن الحدود البرية والبحرية ستظل مغلقة.