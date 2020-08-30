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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور مايو 2020 بكلية العلوم

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:56 ص
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور مايو 2020 بكلية العلوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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إعتمد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة دور مايو 2020 بكلية العلوم بنسبة نجاح 85،29%، وأعلن الدكتور عادل نصار عميد الكلية أن نسبة النجاح بلغت 100% بأقسام الرياضيات، النبات، الجيولوجيا، الفيزياء وعلوم الليزر، وبلغت بقسم الفيزياء 60% والكيمياء  وعلم الحيوان 91،79%والرياضيات البحتة وعلوم الحاسب 79،10، والفيزياء وعلوم الحاسب 82،22%، الكيمياء والفيزياء 63،64% الجيوفيزياء 95،65% الكيمياء والجيولوجيا 91،67% الكيمياء والميكروبيولوجى 91،7%  الكيمياء والنبات 90،48%، الكيمياء والحيوان 92،73 الكيمياء والحشرات. 94،44%.

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قد إعتمد نتيجة بكالوريوس كلية التربية بشبين الكوم، وذلك لدور مايو 2020 بنسبة نجاح 88,32%.

وأعلن الدكتور صبحى شرف عميد الكلية أن نسبة النجاح بشعبة اللغة العربية بلغت 75%، وبلغت نسبة النجاح فى قسم اللغة الإنجليزية 92,79، وبلغت نسبة النجاح فى قسم اللغة الفرنسية 95,29%، وبلغ نتيجة قسم التاريخ 85,26%.

وأضاف عميد كلية التربية، أن نسبة نجاح قسم الجغرافيا 89,77%، وقسم الرياضيات 80,36%، فيما بلغت نسبة النجاح فى قسم البيولوجى88,46%، وبلغ قسم الكيمياء 85,20%، أما قسم الفيزياء 83,65%.

وبلغت نسب النجاح بالتعليم الأساسى شعبة اللغة العربية 77,19%، وفِى الغة الإنجليزية 86,67%، ومواد اجتماعية 96,91%، والرياضيات 66,67%، وقسم العلوم 86,53%، وفى الطفولة بلغت 94,15%، وقسم الزراعى 77,42%.

كما اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة بكالوريوس الهندسة الإلكترونية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 71،7 %.

وأعلن الدكتور أيمن السيد عميره عميد الكلية أن نسبة النجاح بقسم هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية 85،71%قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم 92،74% وقسم هندسة وعلوم الحاسبات 86،36%.

 

 

 


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