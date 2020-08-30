بغداد (أ ش أ)

قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسى اليوم الأحد "إن ما سمّاها "ماكينات الشر والفتنة" عملت على "مضاعفة حالة الإحباط واليأس من خلال الخطابات تشعل التوتر وتفتح أبواب لسيناريوهات غامضة ومرعبة"، معتبراً أن من أعداء الشعب والقانون يخططون لضوضاء مفتعلة، وقال الحلبوسي- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- "إن مسيرة الإصلاح تعطلت مرة بعد مرة رغم جهود الخيرين والشرفاء في هذا البلد، من خلال إعاقات متكررة ومتنوعة، ورغم مطالبات الشعب المشروعة بالتغيير والإصلاح من خلال انتخابات مبكرة وبرنامج حكومي يلبي مطالب المواطن، من فرص عمل وخدمات أساسية تضمن عيشاً كريماً له"، مضيفا "وقد أخذنا ‏على عاتقنا المضي في هذا الطريق رغم كل الصعوبات والتحديات، من خلال جملة إجراءات هي من صميم واجبنا البرلماني، وفي مقدمتها التشريعات الجوهرية والرقابة الحازمة والتحرك السياسي مع الشركاء للتفاهم على خارطة طريق جادة وفاعلة تخرج البلد من دائرة الاختناق إلى فضاء من التقدم والتطور والإصلاح الحقيقي".