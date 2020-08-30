اليوم السابع
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حلمى أدخل هندسة.. الأول بالدبومات الفنية: مكنتش بأخد دروس خصوصية

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:15 م
حلمى أدخل هندسة.. الأول بالدبومات الفنية: مكنتش بأخد دروس خصوصية الطالب محمد محمود عبدالرازق مصطفى مع أسرته
المنوفية - محمود شاكر

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حالة من الفرحة الغامرة والسعادة سيطرت على منزل الطالب محمد محمود عبدالرازق مصطفى، الحاصل على المركز الأول بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمسة، الحاصل على 980 درجة بنسبة مئوية 98%.

وأضاف محمد، الطالب بمدرسة الشيخ محمد محمود عزب الفنية المتقدمة الصناعية بقويسنا، المقيم بقرية كفر بناس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أنه كان يذاكر 8 ساعات يوميا، وأنه كان لا ينتهى من دروسه يوميا، ولا يترك شيئا لليوم التالى، متابعا أن الكورونا لم تؤثر عليه نهائيا، وأنها وفرت وقتا كبيرا له لكى يتمكن من المذاكرة والتحصيل والمواظبة.

وتابع: أنه لم يحصل على دروس خصوصية، وكان يعتمد على العديد من المدرسين الذين ساعدوه فى التفوق، مضيفا أنه يتمنى أن يلتحق بكلية الهندسة بشبرا.

ووجة محمد روشتة النجاح للطلاب بأن يضعوا حلمهم أمامهم، وأن يسعوا بكل جهد قوة لتحقيقه وأن يتجاوزا كل العوائق أمامهم.

 

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الطالب محمد محمود عبد الرازق مصطفى مع أصدقائه
 
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الطالب محمد محمود عبدالرازق مصطفى مع أسرته
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الطالب محمد محمود عبدالرازق مصطفى

 

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الأول فى الدبومات الفنية
 
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الطالب مع والدته

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أسرة الطالب محمد محمود عبد الرازق

 


نتيجة الدبومات الفنية

الأول بالدبلومات الفنية

أوائل الدبلومات

المنوفية

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