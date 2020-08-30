حجز تاجر بعين شمس بحوزته مواد غذائية مجهولة المصدر 24 ساعة

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف المستشار احمد عز الدين المحامي العام الاول، حجز مدير مخزن علي ذمة التحريات، لاتهامه بحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، كما كلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد تمكنت مباحث إدارة التموين ضبط المسئول عن المخزن لإدارته بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة . وعثر بداخل المخزن على "835776"عبوة قهوة سريعة التحضير" 480" عبوة مسلى، كمية قدرها ( 3,672 طن ) زيت طعام، ( 591840 ) عبوة كوفى ميكس، ( 36672 ) عبوة تونة، ( 4564 ) عبوة عسل نحل، ( 23316 ) عبوة بسكويت ( 1904 ) عبوة حليب مجفف، ( 1428 ) عبوة صلصه، ( 3636 ) عبوة مايونيز، ( 58176 ) عبوة كابتشينو ، ( 185760 ) عبوة نسكافية . وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.