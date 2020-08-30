جزيرة برازيلية تفتح أبوابها فقط للزائرين المتعافين من فيروس كورونا

كتبت فاطمة شوقى

أعلنت سلطات جزيرة فرنناندون دى نورونها، قبالة سواحل البرازيل، التى تشتهر بكونها واحدة من أكثر الوجهات السياحية، أنها ستسمح مرة آخرى للزائرين بالدخول، ولكن بشرط واحد أنهم أصيبوا بكورونا من قبل وتعافوا، وقال المسئولون عن الجزيرة إنه سيتم إعادة فتحه على مراحل اعتبارا من 1 سبتمبر ، مع وضع ضوابط صحية صارمة لضمان حماية الجميع ، مشيرا إلى أنه فى المرحلة الأولى سيتم السماح للسائحين الذين أصيبوا بفيروس كورونا من قبل من الدخول ولذلك فيجب تقديم وثيقة تثبت ذلك.

وقالت صحيفة "باخينا 12" الارجنتينية، إنه من أجل الهبوط في شاطئ الأرخبيل، "سيحتاج السائح تقديم اختبار سلسلة تفاعل "البوليميراز" إيجابية لا يزيد عمره عن 20 يوماً، أو نتيجة اختبار مصلي يُظهر وجود أجسام مضادة لكوفيد-19"، وفقاً لما قاله مدير الأرخبيل،جيليرمي روتشا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذى عقد الأسبوع الماضى، لم يوضح روتشا سبب قبول البرازيل دخول السياح الذين سبق أن أُصيبوا بالمرض بالفعل فقط.، ويُظهر اختبار سلسلة تفاعل البوليميراز "PCR" ما إذا كان الشخص يحمل بالفيروس، ويُظهر الاختبار المصلي ما إذا كان الجسم قد طور بالفعل أجساما مضادة لفيروس كورونا".

وتم إغلاق جزيرة "فرناندو دي نورونها"، وهي مجموعة من 21 جزيرة بركانية، أما السياح منذ منتصف مارس بسبب الجائحة، وفي 31 يوليو ، أُعيد فتحه فقط للأشخاص الذين يملكون منازل فيها، والباحثين المحليين، وسيعاد افتتاح الأرخبيل الأسبوع المقبل، وفقاً للسلطات في ولاية "بيرنامبوكو" شمال شرق البرازيل.

وأعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم السبت، عن تسجيلها 43412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و855 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و804803 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 119504 حالة وفاة.