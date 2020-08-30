اليوم السابع
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تنسيق المرحلة الأولى أدبي.. اقتصاد وعلوم سياسية96.1% وألسن95.5% وإعلام94.6%

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:50 م
تنسيق المرحلة الأولى أدبي.. اقتصاد وعلوم سياسية96.1% وألسن95.5% وإعلام94.6% الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى محسن البديوى

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية على مستوى الجمهورية توقف عند  درجة 96.1% والحد الأدنى لكليات الألسن 95.5% والإعلام 94.6%.
 
 
 
وكانت وزارة التعليم العالى فتحت باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق فى 22 أغسطس الماضى واستمرت حتى 27 أغسطس .
 
 
وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 149500 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020/2021، وذلك من إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى البالغ عددهم 149685 ألف طال من الشعب العلمية والهندسية والأدبية.
 
 
وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% بواقع 149685 الف طالب وطالبة .
 

نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق

تنسيق 2020

تنسيق الجامعات 2020

المرحله الأولى للتنسيق

تنسيق الكليات 2020

المرحله الثانيه للتنسيق

التنسيق

نتيجة تنسيق الأدبي

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