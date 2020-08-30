تموين أسوان تضبط 31 قضية متنوعة خلال حملة على الأسواق

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم، الأحد، برئاسة الرائد محمد عبد العزيز، من ضبط 31 قضية تموينية، شملت: قضية سلع منتهية الصلاحية، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى.

كما أسفرت الحملة التموينية، عن ضبط 12 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.