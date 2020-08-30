تعرف على اعراض وأسباب انسداد الأمعاء

كتبت هند عادل

انسداد الأمعاء هو انسداد في الأمعاء الدقيقة أو الغليظة إنها حالة محتملة الخطورة ولها عدة أسباب، يعانى الشخص الذي يعاني من انسداد كامل صعوبة في إخراج البراز أو الغازات ، إن لم يكن مستحيلًا، يمكن أن يسبب الانسداد الجزئي الإسهال، تؤدي العوائق إلى تراكم الطعام وأحماض المعدة والغازات والسوائل مع استمرار تراكمها ، يزداد الضغط، يمكن أن يؤدي هذا إلى تمزق أو انقسام كل ما كان وراء الانسداد يمكن أن يدخل تجويف البطن وينشر البكتيريا هذا يمكن أن يكون قاتلا.

وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday تشمل اعراض انسداد الأمعاء ما يلى:

اعراض انسداد الامعاء



التقيؤ، إسهال، انتفاخ، إمساك، تشنج، قلة الشهية، عدم القدرة على إخراج البراز أو الغازات، غثيان،

ألم حاد، بطن منتفخة، يعتبر القيء والإسهال من العلامات المبكرة لانسداد الأمعاء، إن التعرف على هذه الأعراض يعني أنه يمكن للشخص طلب العلاج قبل أن تتطور الحالة.

أسباب انسداد الأمعاء



التصاقات ، أو الأنسجة التي يمكن أن تنشأ بعد جراحة البطن أو الحوض، ابتلاع جسم غريب،، حصوات المرارة ، على الرغم من أن هذا سبب نادر للانسداد، فتق، براز متأثر، عدوى، أمراض الأمعاء الالتهابية، الأورام، الأمعاء الملتوية.

تتحرك الأمعاء الكبيرة والصغيرة بانقباضات منسقة، إذا كان هناك شيء ما يقطع هذه العملية ، يمكن أن يحدث عائق غير ميكانيكي

تشمل أسباب انسداد الأمعاء غير الميكانيكي ما يلي:



جراحة البطن أو الحوض، داء السكري، قصور الغدة الدرقية، مرض هيرشسبرونج ، وهي حالة تفتقد فيها الخلايا العصبية من نهاية الأمعاء، الالتهابات، بعض الاضطرابات العصبية والعضلية ، مثل مرض باركنسون.

تشمل عوامل الخطر الأخرى للإصابة بانسداد الأمعاء ما يلي:

السرطان وخاصة في البطن، داء كرون أو أمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى، والتي يمكن أن تثخن جدران الأمعاء، جراحة سابقة في البطن أو الحوض ، والتي قد تزيد من خطر الالتصاقات، علاج إشعاعي.