ترامب ينتقد حاكم بورتلاند بسبب الشغب ويدعو السلطات المحلية لطلب الحرس الوطنى

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على أعمال الشغب المستمرة وغياب الأمن فى مدينة بورتلاند، لافتًا إلى أن حاكم المدينة فشل فى السيطرة على الأوضاع، وأكد ترامب أن الحكومة الفيدرالية قامت بعمل رائع لتقديم الدعم إلى المدينة فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن الحل للسيطرة على حالة الانفلات الأمنى فى المدينة، هو تدخل الحرس الوطنى.

The big backlash going on in Portland cannot be unexpected after 95 days of watching and incompetent Mayor admit that he has no idea what he is doing. The people of Portland won’t put up with no safety any longer.The Mayor is a FOOL. Bring in the National Guard! https://t.co/bM6ypak94t