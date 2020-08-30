ترامب ينتقد حاكم بورتلاند بسبب الشغب ويدعو السلطات المحلية لطلب الحرس الوطنى

كتب محمد رضا

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على أعمال الشغب المستمرة وغياب الأمن فى مدينة بورتلاند، لافتًا إلى أن حاكم المدينة فشل فى السيطرة على الأوضاع، وأكد ترامب أن الحكومة الفيدرالية قامت بعمل رائع لتقديم الدعم إلى المدينة فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن الحل للسيطرة على حالة الانفلات الأمنى فى المدينة، هو تدخل الحرس الوطنى.

The big backlash going on in Portland cannot be unexpected after 95 days of watching and incompetent Mayor admit that he has no idea what he is doing. The people of Portland won’t put up with no safety any longer.The Mayor is a FOOL. Bring in the National Guard! https://t.co/bM6ypak94t — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

وكتب الرئيس الأمريكى، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "حصلوا على كل شىء طلبه الحاكم من الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالوباء.. وقالوا جميعًا أن الحكومة الفيدرالية قامت بعمل رائع.. واستخدم الحاكم كومو كلمة "ظاهرة".. فيما عملت فرقة العمل بشكل جيد مع الولاية.. كما أنقذ الاحتياطى الفيدرالى العديد من الولايات".

وتعليقًا على فيديو يوضح اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لترامب، قال الرئيس الأمريكى، "لا يمكن أن يكون رد الفعل العنيف الذى يحدث فى بورتلاند غير متوقع بعد 95 يومًا من المشاهدة ويعترف العمدة غير الكفء بأنه ليس لديه أى فكرة عما يفعله.. لن يتحمل سكان بورتلاند انعدام الأمن بعد الآن.. العمدة مغفل.. احضروا الحرس الوطنى".

وجاء تعليق ترامب السابق، على مقطع فيديو نشره مراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، والذى كتب فى تعليقه عليه: "اشتباكات.. أفراد ترامب يفرغون كرات الطلاء ورذاذ الفلفل.. أطلقوا النار على أيضًا".

بدوره، قال ترامبن "حرسنا الوطنى العظيم يمكنه حل هذه المشاكل فى أقل من ساعة..يجب على السلطات المحلية أن تطلبه قبل فوات الأوان.. يشعر سكان بورتلاند والمدن الأخرى التى يديرها الديمقراطيون بالاشمئزاز من شومر وبيلوسى والقادة المحليين.. ويريدون القانون والنظام"، وأضاف "ويلر غير كفء، مثله مثل جو بايدن الكسول.. ليس هذا ما يريده بلدنا العظيم.. إنهم يريدون السلامة والأمن، ولا يريدون الدفاع عن شرطتنا".

ويشار إلى أن شخص كان قد لقى حتفه بالرصاص مع اندلاع اشتباكات بين محتجين من جماعات متناحرة فى مدينة بورتلاند الأمريكية التى شهدت مظاهرات متكررة لأشهر تحولت لأعمال عنف أحيانا.

وقالت الشرطة إن أعمال العنف وقعت فى منطقة وسط بورتلاند وإنها قامت باعتقالات، وذكرت شرطة بورتلاند على "تويتر"، أن "تجمعا سياسيا جرى بوسط بورتلاند، ووقعت بعض حالات العنف بين متظاهرين ومتظاهرين مناوئين.

وتدخل رجال الشرطة وقاموا باعتقالات فى بعض الحالات، ونقل فرع محلى لمحطة "إن.بي.سى"، عن الشرطة قولها إن شخصا لقى حتفه فى إطلاق نار، ولم تتوافر تفاصيل عن هوية القتيل.