ترامب يعتزم زيارة ولاية ويسكونسن بعد أن أطلقت الشرطة فيها النار على رجل أسود

واشنطن (رويترز)

قال مسؤول بالبيت الأبيض للصحفيين، إن الرئيس دونالد ترامب سيزور يوم الثلاثاء مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن التى شهدت اضطرابات منذ إطلاق رجل شرطة أبيض النار على رجل أسود من الخلف.

وأضاف أن ترامب سيلتقى مع مسؤولى إنفاذ القانون ويقيم الأضرار التى لحقت بالمدينة حيث أطلق رجل الشرطة النار على جيكوب بليك الذى أصيب بالشلل وما زال فى المستشفى.

وتحتجز السلطات فى كينوشا صبيا عمره 17 عاما للاشتباه بإطلاقه النار على ثلاثة أشخاص كانوا يحتجون على إطلاق النار على بليك. وتوفى اثنان من هؤلاء الثلاثة.