تجديد حبس المتهم بذبح صديقه فى شبين القناطر 15 يوما

القليوبية إبراهيم سالم

قررت نيابة شبين القناطر بالقليوبية، تجديد حبس مزارع متهم بذبح زميله إثر خلافات بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتحفظت النيابة على السكين المستخدم في الواقعة، فيما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي لتشريح المجني عليه وتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

كان العميد سيد محمد، مأمور مركز شبين القناطر، تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص يُدعى (ج. ا)، 28 سنة، مذبوحًا من الرقبة في منزله بقرية الشيخ سند دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية إلى محل الواقعة وتبين من التحريات أن القتيل يقيم بمفرده بعد أن طلق زوجته، حيث جرى نقل الجثة إلى المستشفى.

وتولى فريق البحث برئاسة المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شبين، علاقات المجني عليه، حيث جرى التوصل إلى أن آخر شخص كان يجلس مع القتيل يدعى (هـ. م. خ)، 23 سنة، مزارع، وأنه نشبت بينهما خلافات شخصية منذ فترة، فاستغل المتهم جلوس المجني عليه بمفرده في منزله، وأثناء نومه استل سكينًا وذبحه من الرقبه وفر هاربًا، وفي أحد الأكمنة، أُلقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.