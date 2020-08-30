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"بيطرى أسوان" تحرر ٤ محاضر لأصحاب محلات الجزارة لمخالفتهم الاشتراطات الصحية

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:47 م
"بيطرى أسوان" تحرر ٤ محاضر لأصحاب محلات الجزارة لمخالفتهم الاشتراطات الصحية حملات الطب البيطرى على محلات الجزارة
أسوان – عبد الله صلاح

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حررت مديرية الطب البيطرى بأسوان، اليوم، الأحد، 4 محاضر لأصحاب محلات الجزارة لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والبيطرية، وذلك خلال حملة مكبرة على محال الجزارة بنطاق مدينة إدفو.

وأكد الدكتور أحمد صالح، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان، أنه تم تنظيم حملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة بنطاق مدينة إدفو وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وتم خلال الحملة تحرير 4 محاضر جنح لأصحاب محلات الجزارة للمخالفة الصحية والبيطرية وذلك وسط مشاركة من مسئولى إدارة إدفو البيطرية ، ويأتى تنظيم هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير ، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وكانت مباحث التموين بأسوان، تمكنت اليوم، برئاسة الرائد محمد عبد العزيز، من ضبط 31 قضية تموينية، شملت: قضية سلع منتهية الصلاحية، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، كما أسفرت الحملة التموينية، عن ضبط 12 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

حملات الطب البيطرى على محلات الجزارة (1)
حملات الطب البيطرى على محلات الجزارة (1)

 

حملات الطب البيطرى على محلات الجزارة (2)
حملات الطب البيطرى على محلات الجزارة (2)

 


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