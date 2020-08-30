اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 11:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة العامة تخلى سبيل زوج تعدى على زوجته بالضرب فى حلوان بضمان مالى

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:17 م
النيابة العامة تخلى سبيل زوج تعدى على زوجته بالضرب فى حلوان بضمان مالى المستشار حماده الصاوي النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استجوبت النيابة العامة اليوم زوجا قام بالتعدى على زوجته فى حلوان وأخلت سبيله بضمان مالى، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت تداولَ مقطعٍ مُصوَّرٍ بمواقع التواصل الاجتماعي لرجل يتعدى على سيدة بالضرب في شرفة أحد المساكن، قيل: إنها زوجته، وقد أبدى رُوَّاد تلك المواقع استياءَهم من فعله مطالبين بالتحقيق معه.

وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعة. إذ تمكنت الشرطة من تحديد شخص المعتدي وزوجه المجني عليها، والتي شهدت في تحقيقات «النيابة العامة» بتعدي زوجها عليها بالضرب والسبِّ لخلافات زوجية بينهما، نافيةً قصده من ذلك قتلها، واستجوبت «النيابة العامة» المتهم والذي أقر بفعلته وضربه زوجته لما بينهما من خلافات، وقد ارتأت «النيابة العامة» إخلاء سبيل المتهم إذ سدد ضمانًا ماليًّا محددًا بعدما نفت زوجته عنه قصد القتل.


زوج تعدى على زوجته

حلوان

إخلاء سبيل زوج

النائب العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة