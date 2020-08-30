الكهرباء تطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك.. وتؤكد اهتمام الدولة بتحسين الخدمات

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، ضرورة أن يهتم المواطنين بترشيد الاستهلاك من الكهرباء، موضحا أن الدولة تهتم بشكل كبير بجودة الكهرباء المقدمة إلى المواطنين، وألا يكون بها تذبذبات على الإطلاق أو انقطاع في الخدمة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات على قناة إكسترا نيوز، إنه على المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء وإطفاء أي جهاز كهربائى لا يستخدمونه، متابعا: أطالب المواطن بمتابعة استهلاكه الشخصى للكهرباء من خلال العداد.



ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في رفع جودة خدمات قطاع الكهرباء، مشيرا إلى دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى للكهرباء والذى ينعكس على جودة الكهرباء، موضحا أن الكهرباء تصل للجميع وبجودة عالية ولا يوجد بها انقطاع أو تذبذب، كما يتم تطوير شبكات الكهرباء وشبكات التوزيع.