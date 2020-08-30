القبض على مدرس لإعطائه دروس خصوصية فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

ألقت قوات الشرطة، مساء اليوم الأحد، القبض على مدرس فيزياء داخل سنتر دروس، لقيامه بإعطاء دروس خصوصية للطلاب، رغم قرار حظر الدروس الخصوصية، تم نقله لقسم شرطة أول المحلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وإحالته للنيابة العامة.

كانت شرطة النجدة بالمحلة قد تلقت بلاغاً من أحد سكان منطقة الرجبي دائرة قسم أول المحلة، بقيام مدرس فيزياء بفتح سنتر دروس خصوصية وإعطاء دروس للطلاب رغم قرار حظر الدروس الخصوصية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ولجنة من حى أول المحلة، لمكان البلاغ وتم القبض على المدرس ويدعي "عبد الرحمن.ا" وتشميع السنتر، اقتياده لقسم شرطة أول المحلة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.