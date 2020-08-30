القبض على متهم باغتصاب فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى قنا

فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من معرفة المتهم باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بقنا، بعد استدراجها إلى شقة إيجار في إحدى مناطق مدينة قنا، حيث تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من بندر قنا باغتصاب "أمل.ن.، 27 عامًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة بإحدى مناطق مدينة قنا، وكشفت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد إيهاب رئيس مباحث بندر قنا، إلى أن المتهم يدعي "حسين.خ" 43 عامًا، من جيران المجني عليها.

وبعد تكثيف الإجراءات والقبض عليه، اعترف أمام النيابة بارتكابه الواقعة، حيث إنه بعد استدرج المجني عليها من أمام منزلها، قام بالاعتداء عليها واغتصابها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.