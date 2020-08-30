القبض على عاطل بحوزته 20 لفافة هيروين قبل ترويجها بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 20 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، فتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بتمكن المقدم محمد المغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم، من ضبط "محمد .س" 22 عاما عاطل، ومقيم بقرية كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وبحوزته 20 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، فتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

