القبض على بلطجى حاول اقتحام منزل طليقته فى روض الفرج

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تداول مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك يرصد قيام شخص بمحاولة اقتحام منزل والتشاجر فى منطقة روض الفرج؛ وتبين أن الواقعة كانت يوم 9 أغسطس.

وأضاف المصدر أن الشخص تشاجر مع ربة منزل طليقته بسبب خلافات بينهما، وحاول خلالها اقتحام منزلها.

وتابع المصدر، أن رجال المباحث ألقوا القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولت مقطع فيديو تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يرصد قيام شخص بمحاولة اقتحام منزل ما دفع ربة المنزل إلى الاستغاثة بالشرطة لإنقاذها من طليقها.