اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 07:17 م
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الصين تعلن عودة الفصل الدراسى الجديد لجميع مدارس مقاطعة قويتشو غدا

الأحد، 30 أغسطس 2020 07:16 م
الصين تعلن عودة الفصل الدراسى الجديد لجميع مدارس مقاطعة قويتشو غدا التعقيم فى المدارس
كتب خالد إبراهيم

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رغم أن الصين، كانت من أوائل الدول التى تمكنت من السيطرة على جائحة كورونا، التى انتشرت فى كافة أنحاء العالم، إلا أنها لم تستعجل فى عودة كافة الطلاب إلى المدارس لاستئناف نشاطهم، حيث أخذت الصين، تقلل من الإجراءات تدريجيا، حيث نشرت وكالة "شينخوا"، مجموعة من الصور، أثناء قيام موظف بتطهير مبنى تعليمي لمدرسة ابتدائية في محافظة يوتشينج بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

التعقيم فى المدارس
التعقيم فى المدارس

ونظمت المدارس، في محافظة يوتشينج الموظفين لإجراء عمليات تطهير شاملة فى مناطق تشمل المباني التعليمية وقاعات الطعام والمساكن للاستعداد لإعادة فتح المدارس، ووفقا للسلطات المحلية، ستبدأ جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية للتعليم الإلزامي في مقاطعة قويتشو الفصل الدراسي الجديد فى 31 أغسطس الجارى.

تعقيم المدارس
تعقيم المدارس

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيسى سجل تسع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت وكلها واردة من الخارج مما يعنى عدم وجود حالات إصابة منقولة محليا لليوم الرابع عشر .

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل أربع حالات جديدة دون ظهور أعراض عليها يوم السبت نزولا من عشر حالات قبل يوم.

وبلغ الآن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بكورونا فى الصين 85031 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.


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