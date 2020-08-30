الصحة الفلسطينية تسجل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، تسجيل حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 156 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 4135 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أعلنت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن حالات الوفاة سجلت لمواطنة (68 عاما) من بيت جالا، ومواطن 88 عاما من حلحول.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (255)، محافظة نابلس (17)، محافظة بيت لحم (36)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (65)، جنين (8)، أريحا والأغوار (35)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طولكرم (7)، طوباس (2)، قطاع غزة (36)، ضواحي القدس (40)، في حين لم تتوفر معلومات محدثة عن مدينة القدس.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة طولكرم (17)، محافظة أريحا والأغوار (10)، محافظة الخليل (128)، محافظة سلفيت (1).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 29 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.