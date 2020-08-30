نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأحد، مقتل ثلاثة متمردين وضابط مكافحة الشغب في تبادل إطلاق النار في إحدى ضواحي الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وقال متحدث باسم الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم - إن جنديا هنديا لقي حتفه أيضًا برصاص باكستاني عند الحد الفاصل بين الشطرين في كشمير.