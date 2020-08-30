وأضافت الشرطة أن ثلاثة مسلحين أطلقوا النيران أمس السبت، على نقطة تفتيشية بـ"سريناغار" في محاولة فاشلة للانتزاع بندقية من جندي.
يذكر أن 7 متمردين مشتبه بهم وجنديا هنديا لقوا حتفهم على مدار اليومين الماضيين في اشتباكين في مناطق متفرقة.