اليوم السابع
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الشرطة الألمانية تعتقل المئات في اعتصام ضد قيود فيروس "كورونا" بالبلاد

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:01 ص
الشرطة الألمانية تعتقل المئات في اعتصام ضد قيود فيروس "كورونا" بالبلاد عناصر من الشرطة الألمانية
أ.ش.أ

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فرقت شرطة برلين مظاهرة حاشدة فى العاصمة الألمانية احتجاجا على قيود فيروس كورونا، وألقت القبض على 300 شخص بعد امتناع المتظاهرين عن تنفيذ تعليمات التباعد الاجتماعى واستخدام الكمامات.

 

واحتشد نحو 38 ألف شخص بمختلف أنحاء المدينة، وأفادت الشرطة بحدوث بعض الاضطرابات فى ظل ازدياد الإحباط العام من إجراءات احتواء الفيروس وارتفاع أعداد الإصابات فى أوروبا.

 

وقالت شرطة برلين على تويتر: “للأسف لم يكن أمامنا خيار آخر والناس لم تمتثل لشروط الأمان خلال المظاهرة”.

 

ونشرت الشرطة 3000 من أفرادها للسيطرة على الحشود. وقالت إنها استعدت لعنف محتمل بعد أن دعا نشطاء يعارضون قيود فيروس كورونا متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعى فى أوروبا لتسليح أنفسهم والتجمع فى برلين.

 

وكانت الشرطة قد حظرت الاحتجاج فى وقت سابق من الأسبوع الماضى لكن محكمة ألمانية أعطت الضوء الأخضر لتنظيمه.

 

وتمكنت ألمانيا حتى الآن من إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل أفضل من العديد من نظيراتها الأوروبية، إذ ساعد إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة على نطاق واسع فى الحد من الإصابات والوفيات، لكن الإصابات اليومية الجديدة زادت على نحو مطرد فى الأسابيع الأخيرة، كما هو الحال فى معظم أنحاء العالم.

 

وحثت المستشارة أنجيلا ميركل المواطنين يوم الجمعة على مواصلة توخى الحذر من الفيروس. وقالت: “هذه مسألة خطيرة.. خطيرة كما كانت فى أى وقت مضى، وعليكم مواصلة التعامل معها بجدية، وجرى تنظيم احتجاجات مماثلة يوم السبت فى باريس ولندن وغيرهما.

 


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