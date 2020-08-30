السيرة الذاتية لمصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المرتقب

بدأت الصحف اللبنانية تشير إلى اقتراب تكليف سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب، بتشكيل الحكومة غداً الاثنين، خاصًة بعد تأييده من قبل بعض الحركات السياسية مثل تيار المستقبل، وكتلة حزب الله، وحركة أمل.
من هو رئيس الحكومة اللبنانية الجديد؟
- لا ينتمي الى اي حزب سياسي.
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يشغل مصطفى أديب، منصب سفير الجمهورية اللبنانية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ عام 2013.
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حصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية.
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بدأ حياته المهنية كمدرس للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات مختلفة في لبنان وفرنسا.
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بدأ التدريس في كلية بيروت الحربية عام 2000، وأصبح أستاذاً متفرّغاً في الجامعة اللبنانية.
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رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية.
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عضو في جمعية خريجي الجامعات الفرنسية، والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل السلم الأهلي الدائم.
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تولّى منصب مستشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي منذ العام 2000 وحتى تعيينه سفيراً وظلّ مقرّباً منه.
- وفي عامي 2005 و2006، مثّل ميقاتي، كرئيس حكومة، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد.
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