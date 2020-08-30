السيرة الذاتية لمصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المرتقب

وكالات

بدأت الصحف اللبنانية تشير إلى اقتراب تكليف سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب، بتشكيل الحكومة غداً الاثنين، خاصًة بعد تأييده من قبل بعض الحركات السياسية مثل تيار المستقبل، وكتلة حزب الله، وحركة أمل.

من هو رئيس الحكومة اللبنانية الجديد؟

لا ينتمي الى اي حزب سياسي.