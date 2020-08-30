السودان يسجل 107 إصابات جديدة بكورونا

كتب وكالات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل حالات وفاة، فيما تم شفاء 9 حالات.

أوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان عن التقرير الوبائى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 106 إصابات فى الخرطوم، وإصابة واحدة فى ولاية القضارف (شرق السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1335 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 13 ألفا و١٨٩ حالة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6612 شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.