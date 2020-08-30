اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 04:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يسجل 107 إصابات جديدة بكورونا

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:00 ص
السودان يسجل 107 إصابات جديدة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل حالات وفاة، فيما تم شفاء 9 حالات.

 

أوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان عن التقرير الوبائى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 106 إصابات فى الخرطوم، وإصابة واحدة فى ولاية القضارف (شرق السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1335 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

 

 

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 13 ألفا و١٨٩ حالة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6612 شخصًا.

 

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة