اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس السورى يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:15 م
الرئيس السورى يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس الرئيس السورى بشار الأسد
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس السورى بشار الأسد ، اليوم الأحد ، مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.

 

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على فيسبوك قائمة بأسماء الوزراء في تشكيلة الحكومة السورية الجديدة.

 

 

-  المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء

- العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع

- وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين

-  الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف

-  منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية

-  المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة

- الدكتورة سلام السفاف وزيراً للتنمية الإدارية

-  الدكتورة سلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل

-  الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية

-  عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام

-  اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية

- المهندس محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة

- الدكتور بسام ابراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي

-  المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان

-  المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة

-  طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

-  الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة

-  الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية

-  أحمد السيد وزيراً للعدل

-  تمام رعد وزيراً للموارد المائية

-  الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية

-  المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل

-  بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية

-  الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة

-  زياد صباغ وزيراً للصناعة

- المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي

-  المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء

- محمد فايز البرشة وزيراً للدولة

- محمد سمير حداد وزيراً للدولة

-  ملول الحسين وزيراً للدولة

 


سوريا

الحكومة السورية

بشار الاسد

الرئيس السورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة