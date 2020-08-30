الرئيس السورى يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس

أصدر الرئيس السورى بشار الأسد ، اليوم الأحد ، مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.
ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على فيسبوك قائمة بأسماء الوزراء في تشكيلة الحكومة السورية الجديدة.
- المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء
- العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع
- وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين
- الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف
- منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية
- المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة
- الدكتورة سلام السفاف وزيراً للتنمية الإدارية
- الدكتورة سلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
- الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية
- عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام
- اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية
- المهندس محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة
- الدكتور بسام ابراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
- المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان
- المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة
- طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
- الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة
- الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية
- أحمد السيد وزيراً للعدل
- تمام رعد وزيراً للموارد المائية
- الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية
- المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل
- بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية
- الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة
- زياد صباغ وزيراً للصناعة
- المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي
- المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء
- محمد فايز البرشة وزيراً للدولة
- محمد سمير حداد وزيراً للدولة
- ملول الحسين وزيراً للدولة
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