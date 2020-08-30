الرئيس السورى يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس

كتب مصطفى عنبر

أصدر الرئيس السورى بشار الأسد ، اليوم الأحد ، مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على فيسبوك قائمة بأسماء الوزراء في تشكيلة الحكومة السورية الجديدة.

- المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء

- العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع

- وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين

- الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف

- منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية

- المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة

- الدكتورة سلام السفاف وزيراً للتنمية الإدارية

- الدكتورة سلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل

- الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية

- عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام

- اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية

- المهندس محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة

- الدكتور بسام ابراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي

- المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان

- المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة

- طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

- الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة

- الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية

- أحمد السيد وزيراً للعدل

- تمام رعد وزيراً للموارد المائية

- الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية

- المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل

- بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية

- الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة

- زياد صباغ وزيراً للصناعة

- المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي

- المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء

- محمد فايز البرشة وزيراً للدولة

- محمد سمير حداد وزيراً للدولة

- ملول الحسين وزيراً للدولة