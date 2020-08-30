الداخلية تشن حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعات

كتب محمود عبد الراضى

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، اليوم، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث توجه أجهزة الوزارة حملات مكبرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن المواطنين متألمون من إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء، متابعا: "المواطنون كتير منهم متألم ومضايق من موضوع إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء سواء الأراضى الزراعية أو بدون ترخيص".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية: "محدش بيتكلم في الموضوع ده كويس، ملهومش دعوة بيه، علشان محدش يزعل، وانا مش طبيعتى معاكم كده يا مصريين، احنا قدامنا تحدى وطلعت قدامكم وقلتلكم التحدى ده خطير علينا والاستمرار عليه يدمر الدولة المصرية".

وواصل الرئيس: "كنتوا بتتكلموا وخايفين من موضوع سد النهضة، وصدقوني البناء غير المخطط والتعدي على الأراضى الزراعية خطير مش عاوز أقول بنفس نسبة سد النهضة، بس الناس مش شايفاه، والواضح لينا موضوع المية، واللى مش واضح لينا الاستمرار في التعدى على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط".