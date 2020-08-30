اليوم السابع
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الثانية على المدارس الفندقية: الكتاب المدرسى ساعدنى فى اجتياز الامتحان

الأحد، 30 أغسطس 2020 04:15 م
الثانية على المدارس الفندقية: الكتاب المدرسى ساعدنى فى اجتياز الامتحان الطالبة شروق عبد الوهاب كمال
كتب سيد الخلفاوى

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قالت الطالبة شروق عبد الوهاب كمال، الحاصلة على المركز الثانى ضمن أوائل المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، نظام ثلاث سنوات، أنها علمت بنتيجتها من أصدقائها على صفحات التواصل الاجتماعى، وأول من أخبرته بالنتيجة كانت والدتها التي فرحت بتفوقها.
 
وأضافت الثانية بالشهادات الفنية، لـ"اليوم السابع"، أن التفوق بالمدارس الفنية ليس سهلا كما يعتقد البعض خاصة أنه ليس هناك اختيارات كثيرة أمام الطالب بعد تخرجه، مؤكدة أن خوفها من الثانوية العامة دفعها للدخول بالمدارس الفنية ولكنها تمكنت من التفوق وتنوى الدخول لكلية السياحة والفنادق.
 
وأكدت شروق، أن الكتاب المدرسى ساعدها كثيرا في اجتياز الامتحان نظرا لشموله على نماذج للامتحان النهائي وعدد كبير من التمارين التي مكنتها من اجتياز امتحان اخر العام والتفوق والتخرج من الأوائل.
واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/ 2020 – الدور الأول.
 
وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالب وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين علي 2986 لجنة سير امتحان، 
وجاءت مؤشرات النتيجة علي النحو التالى:
 
أولاً: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:
 
عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي. 
 
عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.
 
عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.
 
عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.
 
الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي. 
 
ثانيًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:
عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي. 
 
عدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي.
 
عدد طلبة التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي.
 
عدد طلبة التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.
 
الإجمالي العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضي. 
 
ثالثاً: التعليم والتدريب المزدوج:
إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.
 
رابعاً: الإعداد المهني:
بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالب وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.
 
 

الدبلومات الفنية

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